Грузовой корабль "Прогресс МС-36", который стартовал с космодрома Байконур, выведен на заданную орбиту и движется к МКС.

На борту - около двух с половиной тонн грузов, в том числе топливо, питьевая вода и воздух. На станцию также будет доставлен антропоморфный робототехнический комплекс "Теледроид". Он создан, чтобы помогать космонавтам при работе на внешней поверхности МКС.

Этот робот - отечественная разработка, которая управляется голосом. Ей не страшен ни вакуум, ни радиация, ни перепады температур.