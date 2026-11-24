Заслуженная артистка России Елена Валюшкина в программе "Мой район. Место встречи" на телеканале "Москва Доверие" отметила чистоту, благоустройство и удобство городской среды в столичном районе Кунцево.

"Район меняется. Вот знаешь, когда говорят: "Ой, как похорошел район, как похорошела Москва", но это реально, это реально, хорошеет Москва, и хорошеет район. Правильно? Просто мне он очень нравится, потому что, во-первых, он очень чистый. Там смотрят за всем, за газонами, за дорожками. Все обустроено. Нигде ты не видишь никаких развалов, никакого мусора, никакой грязи. Остановки все новые, чистые. Интеллигентный район", – сказала Валюшкина.

Актриса также обратила внимание на то, что при развитии городской инфраструктуры учитывают не только ее внешний вид, но и комфорт жителей и гостей столицы.

"Удобство! Удобство для жителей, удобство для туристов, которые приезжают. Мне нравится, что продумывают не только внешний вид – красота, придешь полюбоваться, – а чтобы было удобно: удобно ездить, удобно передвигаться, удобно ходить. Я вижу, как все меняется: электричка, которая прекрасно выглядит, или турникеты, которые совершенствуются каждый раз. Ты в этом ощущаешь заботу. Заботу о себе, заботу о человеке, заботу о тех, кто живет в этом городе", – добавила она.