Украина несет ответственность за удар беспилотника по российскому грузовому судну в Финском заливе. С таким признанием выступил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью агентству Bloomberg.

Глава киевского режима заявил, что украинские военные поступили правильно. По словам Зеленского, любое судно под российским флагом, которое перевозит оружие или любой груз, на который наложены санкции, является для ВСУ законной целью.

Украинский лидер отметил, что подобные атаки вызывают обеспокоенность союзников Киева. Поэтому украинцы будут предупреждать их о следующих нападениях. Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Киев отказаться от подобных действий в Балтийском регионе, подчеркнув, что они ведут к эскалации.

Нападение на российское судно произошло в нейтральных водах Финского залива, в трех морских милях от границы России. Два беспилотника атаковали грузовое судно, следовавшее в Калининград, 21 ноября.