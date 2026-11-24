Дана Борисова готовится к сложной операции. 50-летняя телезведа уже находится в клинике. Ведущая намерена сделать абдоминопластику, чтобы привести живот в надлежащий вид.

Дана призналась, что долго думала, стоит ли еще раз обращаться за помощью к хирургам, и в итоге приняла взвешенное решение. Дочь Полина, несмотря на частые скандалы, Борисову поддержала.

"Окончательное решение приняла, когда увидела себя на „Выживалити“ в шортиках и купальнике. Как и у практически любой рожавшей женщины, у меня есть диастаз, то есть расхождение мышц в брюшной полости. Даже когда вес был около 50 кг, живот все равно выпирал. Очень надеюсь на красивый результат. Дочка тоже одобрила эту идею. Пожелайте мне удачи", — рассказала звезда "Армейского магазина" на своей странице в соцсети.

Поклонники Даны переживают из-за ее увлечения пластической хирургией. Борисовой напомнили, что из-за частых операций могут возникнуть тяжелые последствия. "Сколько можно операций делать? Наркоз всегда вреден", — написала ведущей одна из поклонниц.

Напомним, что в августе прошлого года Борисова сделала SMAS-омоложение нижних двух третей лица и платизмопластику. Эксперты сообщали, что за операцию Дана могла отдать до двух миллионов рублей.

Тогда уже на второй день после операции Борисова разместила на своей странице в соцсети фото, на которых показала жуткие отеки и швы. По словам телеведущей, хирурги корпели над ней пять с половиной часов. Дане сделали подтяжку лица и шеи, скорректировали четкий угол челюсти и удалили брыли.