Временную поверенную в делах Латвии в России Рамону Красовску вызвали в МИД. В министерстве иностранных дел латвийскому дипломату вручили ноту относительно параметров набора сотрудников посольством республики в Москве.

В сообщении дипведомства поясняется, что поводом стало ультимативное требование Риги прекратить трудовые отношения с сотрудниками отдела соцобеспечения при консульском отделе посольства России в Латвии. Латвийскому дипломату разъяснили суть проблем, возникающих в результате шагов Риги для функционирования дипмиссий обеих стран.

Основная проблема, как отмечается в сообщении МИД - невозможность продолжения выплат военных пенсий. Этим занимались именно работники отдела социального обеспечения, действуя в соответствии с Соглашением между правительствами России и Латвии от 30 апреля 1994 года. Речь идет о социальной защищенности военных пенсионеров Российской Федерации и членов их семей, проживающих на территории Латвийской Республики.