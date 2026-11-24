Российская армия продолжила наносить удары по военным объектам на Украине. Целями беспилотных летательных аппаратов ВС России стали объекты энергетики и морские суда, сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что в результате ударов поражены три электроподстанции 110 кВ. Объекты расположены в Виннице, Оболонье Черниговской области и Ракитном Ровенской области. Подстанции обеспечивали работу предприятий украинского ВПК.

Нанесен удар по сухогрузу в акватории Черного моря юго-западнее Одессы. Морское судно доставляло грузы двойного назначения для украинской армии.