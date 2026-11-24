Восемь мирных жителей получили ранения в результате удара ВСУ по автовокзалу "Южный" в Донецке. Как сообщили в администрации города, гражданский объект был целенаправленно атакован украинским беспилотником.

Все случилось в утренний час-пик, когда платформы заполнены людьми. Многие в это время ехали на работу в соседние города. Шла посадка на рейсы в Ростов, Мариуполь, Волноваху и Таганрог.

Взрывом повреждены автобусы и автомобили. Отмечается, что военных объектов поблизости нет. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело в связи с терактом.