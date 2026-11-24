Предупреждение о якобы растущей угрозе поджогов и различных диверсионных операций со стороны России выпустили министерство обороны Великобритании и Секретная разведывательная служба MI6. Как сказано в совместном заявлении ведомств, в последние месяцы Москва активизировала попытки саботажа на европейских объектах оборонного назначения.

Предупреждение предназначалось для компаний, поставляющих товары на Украину. Спецслужбы утверждают, что они якобы могут столкнуться с угрозой саботажа со стороны России. Оборонные ведомства призвали компании принять меры для повышения уровня своей безопасности, сообщает Reuters.

Президент России неоднократно подчеркивал, что Москва не готовится к войне с Европой, для этого нет мотивов и оснований. Владимир Путин подчеркнул, что Европа сознательно нагнетает ситуацию. При этом в Лондоне ранее заявили, что цена поражения Украины окажется катастрофической для Европы и Великобритании.