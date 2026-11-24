Разработка проекта национального плана по внедрению искусственного интеллекта в экономику России - завершена. Об этом на профильной стратегической сессии правительства рассказал премьер Михаил Мишустин. В ней, кроме министров, приняли участие главы регионов, в том числе и мэр Москвы Сергей Собянин.
Документ подготовлен по поручению президента. Премьер отметил: уже сейчас отечественные ИИ-решения применяются, например, в промышленности и сельском хозяйстве. А в этом году Минцифры тестирует так называемый агентный искусственный интеллект для сотрудников различных ведомств.
"Объем услуг по разработке и реализации решений в области искусственного интеллекта в прошлом году достиг уже почти 37 миллиардов рублей. Это в три раза больше, чем в 2022 году, когда мы ставили такие амбициозные задачи. За это же время организации вдвое увеличили инвестиции в внедрение и использование таких цифровых продуктов. Они становятся крайне востребованы для совершенствования процессов на предприятиях, для повышения качества товаров, услуг", - сказал глава кабмина.