В Москве стартовал новый сезон акции "Елка желаний". Уже в девятый раз эта добрая традиция объединяет миллионы людей по всей стране и помогает поверить в новогоднее чудо детям, которые в силу жизненных обстоятельств нуждаются в поддержке.
С каждым годом добрых волшебников становится всё больше. Это неравнодушные россияне, знаменитости, политики. За 8 лет они исполнили желания более 430 тысяч детей. Мечты разные - от игрушек и похода в театр до встреч со своим кумирами.
Оставить заявки ребята смогут на сайте акции до 20 декабря. Кроме того, 24 декабря впервые в рамках "Елки желаний" "Движение первых" и "Росмолодежь" проведут суточный онлайн-марафон, на котором исполнят мечты детей.
"В акции могут принять участие ребята, которые оказались в непростой жизненной ситуации - это дети с инвалидностью, дети с ОВЗ, дети-сироты, дети из семей с доходом ниже прожиточного минимума. И еще очень много категорий, которым по разным причинам сейчас немножко сложнее, чем остальным", - рассказал Тимур Сафин, руководитель всероссийской акции "Елка желаний".