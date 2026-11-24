В Москве стартовал новый сезон акции "Елка желаний". Уже в девятый раз эта добрая традиция объединяет миллионы людей по всей стране и помогает поверить в новогоднее чудо детям, которые в силу жизненных обстоятельств нуждаются в поддержке.

С каждым годом добрых волшебников становится всё больше. Это неравнодушные россияне, знаменитости, политики. За 8 лет они исполнили желания более 430 тысяч детей. Мечты разные - от игрушек и похода в театр до встреч со своим кумирами.

Оставить заявки ребята смогут на сайте акции до 20 декабря. Кроме того, 24 декабря впервые в рамках "Елки желаний" "Движение первых" и "Росмолодежь" проведут суточный онлайн-марафон, на котором исполнят мечты детей.