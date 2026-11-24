Владимир Путин 24 ноября провел совещание по развитию энергетического комплекса и экологической безопасности, передает ТАСС.

Президент назвал главной задачей на внутреннем топливном рынке обеспечить стабильность поставок и гарантировать надежное снабжение топливом. И добавил, что удалось сохранить стабильность внутреннего топливного рынка.

После пикового значения цены на бензин в России стабилизировались, обратил внимание глава государства.

Киев не прекращает удары по объектам ТЭК Росиси несмотря на призывы Трампа, констатировал российский лидер. Ответные действия России неизбежны, "об этом все должны знать".

Наших нефти и газа у них будет меньше, а проблем больше, резюмировал Путин.