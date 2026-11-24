Спорт невозможно отделить от геополитики, считают лидеры семи европейских стран. Они просят руководство Евросовета и Еврокомиссии прекратить выдачу виз российским и белорусским спортсменам, пишет Politico.

Соответствующее письмо подписали лидеры Дании, Швеции, Польши, Финляндии, Эстонии, Латвии и Литвы. Адресаты антироссийского послания – глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта.

В Москве неоднократно подчеркивали, что доступ атлетов к международным турнирам должен быть равным. Как заявлял президент России Владимир Путин, основание для участия - спортивные заслуги, а политике в спорте не место.