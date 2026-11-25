Вооруженные силы России нанесли новые удары по украинским тылам. Мощные взрывы прогремели в Сумах, Днепропетровске и Киеве. Военные объекты поражают в ответ на террористические атаки по нашей гражданской инфраструктуре.

Наступление по всему фронту идёт в зоне спецоперации. С воздуха пехоту поддерживают экипажи вертолётов Ми-28. Получив данные разведки, пилоты бьют барражирующими боеприпасами точно в заданный квадрат.

Мощным огнём крушит врага артиллерия. Это кадры из ДНР - там пушки "Гиацинт-Б" разнесли пункт временной дислокации противника, расположенный у Белозёрского.

А это Краснолиманское направление - блиндажи боевиков подавляют танкисты. Ударом с закрытой позиции экипаж Т-90 уничтожил опорник неприятеля с расстояния свыше 10 километров.

В Запорожской области наши военные взяли под контроль крупный район обороны ВСУ. В ходе боёв зачищено почти 500 строений, противник потерял десятки единиц техники. Чтобы освободить населённый пункт Барвиновка, российским бойцам пришлось преодолеть глубокоэшелонированную оборону неонацистов.