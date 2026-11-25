Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили в ночь на среду, 25 ноября, 305 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как уточняет Министерство обороны России в своем "Макс"-канале, вражеские дроны были сбиты и обезврежены над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Ульяновской областями и над Краснодарским краем.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил "Российской газете", что попытки укронацистов атаковать Москву дронами не осложняют переговорный процесс, поскольку эшелонированная система ПВО столицы работает эффективно. Однако политик подчеркнул, что своими действиями киевский режим лишь бросает на себя тень.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал условия применения нашей страной своего ядерного арсенала. Политик сослался на ядерную доктрину России, которая гласит: одним из оснований использования ядерного оружия является массированный взлет средств воздушно-космического нападения, в том числе беспилотников, и пересечение ими российской границы.