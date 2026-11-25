Новые примеры героизма и отваги российских бойцов в ходе СВО. Ефрейтор Александр Крыков эвакуировал раненых с линии боевого соприкосновения и подвергся артиллерийскому обстрелу. Он увел автомобиль из-под удара и благополучно доставил товарищей в медицинский пункт.

Сержант Юрий Наумов спас жизни раненых сослуживцев. Он добрался до пострадавших, оказал им первую помощь и доставил в безопасное место для дальнейшей эвакуации. Обнаружив с помощью беспилотника вражеский пункт управления БПЛА, он передал его координаты артиллеристам, которые ликвидировали позиции неприятеля и живую силу ВСУ.