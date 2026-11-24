Осло ведет диалог с Киевом, пытаясь донести до него важность сохранения стабильности на севере Европы. С таким заявлением выступил министр обороны Норвегии Торе Сандвик, комментируя инцидент с российским сухогрузом в Финском заливе.

По словам Сандвика, Норвегия ведет диалог с Украиной. Осло в рамках этих консультаций подчеркивает необходимость стабильности в зонах, расположенных у границ скандинавских стран. Ранее о необходимости избегать эскалации в регионе заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Об атаке двух украинских дронов на российский сухогруз Sparta 2 в Финском заливе стало известно 21 ноября. В Кремле выразили обеспокоенность опасной тенденцией по расширению террористической активности на Балтике отмечая, что это ведет к нагнетанию напряженности в регионе, передает "Интерфакс".