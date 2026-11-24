Белый дом рассматривает план нанесения удара по высокопоставленным лидерам Ирана. Президент США Дональд Трамп рассчитывает таким образом отстранить от режима в Тегеране так называемых сторонников жесткой линии и положить конец конфликту, сообщает NBC News.

Сотрудники администрации Трампа, которые поддерживают это предложение, утверждают, что ликвидация иранской верхушки позволит американскому президенту положить конец войне. Противники таких шагов заявили, что это может побудить иранцев, оставшихся у власти, проявить настойчивость и подорвать доверие к США на будущих переговорах по прекращению войны.

Окончательное решение пока не принято, оно зависит от Трампа. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин передал американскому лидеру предложения Ирана по урегулированию конфликта.