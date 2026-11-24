Силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. Дежурные средства ПВО сбили в течение дня 24 ноября 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, в период с 8.00 до 20.00 мск дроны ВСУ перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской, Калужской, Курской и Ростовской областей. Украинские беспилотники сбиты над Московским регионом, Краснодарским краем и Республикой Крым.

Ранее Минобороны сообщило о работе ПВО в ночь на 24 ноября. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 699 дронов ВСУ. В сторону Московского региона летели 355 БПЛА.