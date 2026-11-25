В Британии скандал. В связи с военной помощью украинским друзьям. Журналисты выяснили, что Соединенное королевство закупило у американской компании сотни тонн взрывчатки для поставок украинской армии. Только вот незадача, ключевой компонент гексоген в ее составе не обнаружили.

По информации "Файненшл таймс", британское минобороны потратило более 26 миллионов фунтов на приобретение 200 тонн усовершенствованной взрывчатки. Выяснилось, что американская фирма, с которой заключили контракт, просто закупала взрывчатку на заводе в Кентукки, и накидавала англичанам 50 процентов сверху. Украина не раз жаловалась, что европейцы сбагривают ей невесть что.

В Германии в юмористическом шоу откровенно глумятся над новой стратегией Бундесвера, которая должна обеспечить 260 тысяч солдат вооруженным силам. Сейчас в армии 185 тысяч. Но большие надежды на добровольцев.

Популярное хойте-шоу показывает добровольцев в ходе военных сборов. И прямо объясняет, это те самые будущие солдаты, которых готовят к войне с Россией. Ведущие задает вопрос – эти вегетарианцы – та самая грозная сила, которая победит русских?

В соседней Австрии издание "Экспресс" решило выяснить, как граждане относятся к новым кредитам для Украины. 96% опрошенных выступают однозначно против, 3% высказались "за". Еще 1% поддерживает идею кредитования Киева частично. А неунывающие блогеры показывают публике свой расклад – кто Зеленский для западных начальников.

В реальности, конечно, все гораздо печальнее. Как с той взрывчаткой. В действительности все не так, как на самом деле.