Александр Лукашенко готов встретится с Владимиром Зеленским в Москве. Более того, белорусский лидер заявил, что мог бы вместе с главой киевского режима прилететь в российскую столицу на переговоры.

Как заявил Лукашенко в интервью французскому журналу Le Point, которое цитирует Telegram-канал "Пул Первого", лидерам надо сесть и поговорить. Президент Беларуси будет гарантом безопасности Зеленского.

Лукашенко убежден, что именно Россия, Беларусь и Украина должны определить послевоенное будущее. Он не отрицает влияние Европы, в частности Франции, на формирование новой архитектуры безопасности. Президент Беларуси подчеркнул, что конфликт необходимо остановить.