Смогут ли выборы в странах ЕС, которые стартуют в следующем году, кардинально повлиять на общеевропейскую политику в отношении России и Украины? Почему Брюссель продолжает спонсировать киевский режим несмотря на то, что бюджеты стран Старого света трещат по швам?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти и другие вопросы с обозревателем международной медиагруппы "Россия сегодня" Ростиславом Ищенко.

"В Европе начинается смена элит, но она начинается уже давно. И для того, чтобы поменялась общеевропейская политика, надо, чтобы эта смена прошла не в одной стране и не в двух странах, а хотя бы в 15", - отметил он.

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