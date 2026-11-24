Украинский лидер Владимир Зеленский в очередной раз заявил об отказе выводить войска из Донбасса. Он считает, что отступление на этом направлении означает проигрыш в войне.

Глава киевского режима пояснил, что имеет в виду не отступление в результате боевых действий, а выход из Донбасса по своей воле. Это равносильно поражению, приводит слова Зеленского "Инсайдер.ua".

Ранее украинский лидер заявил: администрация президента США хочет, чтобы Украина заключила мир с Россией к началу января. США оказывают сильное давление, из-за чего в Европе и на Украине усилились опасения, что для заключения сделки потребуются значительные уступки со стороны Киева.