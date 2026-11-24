В Москве стартовала серия встреч представителей "Московской безопасности" и проекта "Молодежь Москвы" со студентами, посвящённых безопасному поведению в интернете и рискам вовлечения в противоправную деятельность. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко.

"Безопасность в цифровой среде сегодня начинается не с запретов, а с понимания рисков. Молодые люди должны чётко знать, где заканчивается подработка и начинается участие в преступлении. Например, сейчас очень распространено дропперство, когда многие соглашаются передать свою банковскую карту или принять перевод "для знакомого", рассчитывая подработать или помочь близким. Но при этом именно исполнитель несёт реальную ответственность, даже если заказчик находится за тысячи километров и скрывается за чужими аккаунтами", – рассказал Александр Горбенко, отметив, что такие схемы особенно опасны тем, что молодой человек сразу может и не осознавать, что участвует в преступлении. "Наша задача – объяснить это на понятном языке и сделать такие встречи регулярными.

"До конца года мы проведем еще три занятия в московских вузах и продолжим эту работу в 2027 году", – добавил Александр Горбенко.

На встречах собравшимся рассказывают про признаки вовлечения в преступление: обещание легких денег за непонятную работу, просьба сохранить все в тайне, давление, постепенное усложнение заданий. В таких случаях рекомендуют не выполнять задание, сохранить переписку и обратиться к взрослому, которому доверяете, в администрацию учебного заведения или в правоохранительные органы.

Также студентам напоминают и базовые правила кибербезопасности: использовать разные пароли для важных сервисов, делать их длинными и непредсказуемыми, не хранить пароли в открытых заметках и переписках, включать двухфакторную аутентификацию. Помнить, что сотрудник банка, полиции или техподдержки не может просить пароль от личного кабинета или код подтверждения. Первые встречи уже прошли в Колледже программирования и кибербезопасности РТУ МИРЭА и в МАРХИ.