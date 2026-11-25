Штурм, оборона, основы безопасного боя и работа в команде. Всё это осваивают добровольцы, которые заключили контракт с Минобороны. Тех, кто принял решение встать на защиту Родины, обучают инструкторы с боевым опытом в зоне спецоперации. Навыки оттачивают в условиях, максимально приближенных к фронтовым.

Так для молодых бойцов начинаются занятия по отработке штурма лесополосы. Новобранцы разбиты на небольшие тактические группы. Учебная точка максимально напоминает местность за лентой.

Инструкторы, которые уже прошли через зону СВО, называют это подготовкой к безопасному бою. За каждым закреплен сектор, которого он строго должен придерживаться. Так обеспечивается успех всей группы.

В ходе каждой тренировки инструкторы стараются приблизить обстановку к боевой. На этих занятиях одни штурмовали, а другие держали оборону. Оружие в руках новобранцев стреляет пластиковыми шариками.

На другом полигоне отрабатывают профессиональные навыки бойцы войск беспилотных систем. По легенде учений к нашим позициям выдвинулась вражеская техника с пехотой. Ее нужно поразить до того, как десант успеет высадиться. Используют дроны на оптоволокне.

Боец с позывным "Ваха" рассказывает, что пошел подписывать контракт вместе с другом. Уже на первых своих занятиях понял, что летать хочет именно на оптоволокне. Уже и мелкие хитрости усвоил.

Боевой путь добровольцев начинается в центрах отбора на службу по контракту. Здесь рассказывают об особенностях разных родов войск. У бойцов формирований беспилотных систем - особые преимущества.

"Они получают дополнительные выплаты за поражение цели, за уничтожение какой-либо цели, за содействие в выполнении задач наших передовых отрядов. Все льготы, которые есть в Вооруженных силах, на них также распространяются. При этом, служа в данных войсках, есть небольшие преференции", - сообщил Вадим Вагнер, инструктор пункта отбора на службу по контракту г. Москвы.

Государство активно поддерживает тех, кто заключает контракт с Минобороны. При его подписании положены единовременные выплаты: президентская - 400 тысяч рублей и региональная. В Москве добровольцам дополнительно выплачивают миллион 900 тысяч рублей. В столице Центр отбора на службу по контракту работает на улице Яблочкова. Заявку можно подать онлайн, а дополнительную информацию получить по короткому номеру 117.