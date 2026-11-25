Владимир Зеленский назвал "несерьезным" предложение Лукашенко о поездке в Москву. Об этом глава киевского режима заявил на пресс-конференции с премьером Венгрии Петером Мадьяром, комментируя предложение президента Белоруссии о том, что "мы с Володей Зеленским могли бы сесть и прилететь в Москву".



Также Зеленский заявил, что это Александр Лукашенко должен вместе с Владимиром Путиным полететь в Киев.



"Пусть Лукашенко возьмет Путина и прилетит в Киев. Мы гарантируем им безопасный прием. Это же переговоры. <…> Он предлагает меня взять. Я ему что, чемодан, что ли? Взять меня в самолет и полететь. Ну, в Москву, зачем?" — заявил глава киевского режима.



Белорусский лидер сегодня заявил, что был бы гарантом безопасности для Зеленского. Если глава киевского режима откажется от предложения, он может "отправляться на фронт с автоматом", заявил Лукашенко.



Россия, Украина и Белоруссия быстрее договорились бы об окончании украинского конфликта втроем, чем с европейцами, заявил президент Белоруссии в интервью французскому журналу Le Point.