Россия, обладая самыми дешевыми и обильными источниками энергии в мире, может решить проблему ее дефицита для развития искусственного интеллекта, заявил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.



"Россия обладает самыми дешевыми и самыми обильными источниками энергии в мире для суперинтеллекта [искусственного интеллекта]. Проблема бутылочного горлышка решена", — заявил Дмитриев.



К своей публикации Дмитриев прикрепил скриншот, где чат-бот назвал энергию главным "бутылочным горлышком" для ИИ, так как вычисления и хранение данных требуют больших энергозатрат.