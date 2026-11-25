Президент США Дональд Трамп рассмеялся во время интервью газете New York Post. Это произошло, когда его попросили прокомментировать заявление Зеленского о том, что американские переговорщики хотят добиться мирной сделки по Украине за декабрь-январь.



"Кто это сказал? Что он хочет, чтобы я сделал?" — приводит газета слова Трампа, который засмеялся и переглянулся с находившимся в кабинете старшим помощником после вопроса о заявлениях Зеленского.



Американский лидер добавил, что не ставит перед собой четкие сроки урегулирования украинского конфликта.



"Я просто хочу, чтобы он был завершен <...> Я бы хотел однажды добиться этого, но для танго нужны двое. Посмотрим, что будет происходить", — заявил Трамп.



12 ноября Владимир Путин на встрече с американскими переговорщиками Уиткоффом и Кушнером заявил, что хотел бы добиться прочного и долгосрочного мира на Украине.