Предводитель киевского режима Владимир Зеленский в хамской форме отреагировал на предложение президента Беларуси — Александр Лукашенко предлагал сопроводить Зеленского в Москву в качестве гарантии его личной безопасности.

Утративший легитимность президент Украины прежде неоднократно отказывался ехать в Россию, хотя и настаивает на личной встрече с российским лидером Владимиром Путиным. На этот раз Зеленский недовольно заявил: "Я ему что, чемодан? Забрать меня на самолет и улететь".

По мнению Зеленского, приглашение посетить Москву для переговоров — это "просто несерьезный разговор". Главарь киевского режима заявил: "Пусть Лукашенко возьмет Путина и прилетит в Киев. Мы тоже гарантируем им безопасный прием".

Досталось и президенту Беларуси. Зеленский заявил, что Лукашенко выдвигает неконструктивные предложения и лишь засоряет информационное пространство, сообщает "Страна.ua".

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков отмечал, что личные контакты Путина и Зеленского имеют смысл на финальном этапе переговорного процесса, когда стороны подойдут к стадии подписания документов.

При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не отзывала приглашение Зеленскому: если тот пожелает, он может прибыть в столицу России, надлежащие условия приема и личная безопасность ему гарантированы.