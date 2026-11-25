Президент США Дональд Трамп со смехом отреагировал на заявление главаря киевского режима Владимира Зеленского о намерениях американских переговорщиков добиться мирного соглашения в ближайшие два месяца.

Как заявил Трамп в интервью New York Post, он стремится к мирному урегулированию украинского конфликта и "хотел бы однажды добиться этого, но для танго нужны двое".

При этом заявление Зеленского о сроках завершения конфликта вызвало у американского лидера смешок: "Кто это сказал? Что он хочет, чтобы я сделал?"

Ранее утративший легитимность президент Украины утверждал, что его страна надеется завершить конфликт с Россией до наступления зимы 2026/2027, причем "Трамп нам в этом поможет".

В Кремле между тем отмечали, что высказывания главаря киевского режима Владимира Зеленского противоречивы и не стыкуются между собой. Как указывал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, "день ото дня его заявления относительно то ли продолжения войны, то ли остановки войны — они не вяжутся друг с другом".