Родителям стоит хранить в телефоне актуальную фотографию ребенка и перед прогулкой давать ему карточку с контактными номерами.

Это поможет быстрее начать поиски в случае пропажи ребенка, сообщили РИА Новости в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям.

"В холодное время года нужно иметь фотографию в той верхней одежде, в которой он обычно гуляет. В случае поиска это поможет понять, как ребенок выглядит именно сейчас", - добавили специалисты.

Важно, чтобы фотография была без фильтров и обработки, на ней должно быть хорошо видно лицо. Карточка с номерами телефонов нужна для того, чтобы человек, который найдет ребенка и поможет ему, смог быстро связаться с родителями.