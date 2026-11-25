В Московском регионе за минувшие сутки выпало от 15 до 60% от месячной нормы осадков.

"Такой интенсивности осадки в этот день случаются только один раз в 15 лет", – написал Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По его словам. на опорной московской метеостанции ВДНХ в переводе на воду выпало восемь миллиметров осадков, столько же в Тушино. Балчуг - 13 миллиметров, метеостанция МГУ – 14 миллиметров.

В подмосковных Павловском Посаде и Михнево выпало 17 миллиметров осадков, Серпухове – 19 миллиметров, а в Кашире – 25 миллиметров, что составляет 60% от месячной нормы.

Высота снежного покрова варьируется от двух до 25 сантиметров в зависимости от региона, отметил синоптик.