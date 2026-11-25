На месте взрыва газа на Алтае уже разобрано 60% завалов. На месте работают 190 человек и 50 единиц техники.

Хозяйку квартиры, где произошел взрыв, пока найти не удалось. Если в момент ЧП она находилась в квартире, то шансов выжить у нее не было. Спасатели не исключают, что она находится под завалами.

"Свидетельств, что хозяйка квартиры, где произошел взрыв, точно была на адресе, нет. Ее место нахождения пока не установлено", - сообщили РИА Новости в Центре управления регионом.

Специалисты уже оценили масштаб разрушений, вызванных взрывом: четыре квартиры полностью разрушены, еще восемь повреждены частично. Все жильцы пострадавшего дома разместились у родственников, в пунктах временного размещения сейчас никого нет.

Взрыв бытового газа в пятиэтажке в алтайской Кулунде прогремел 24 ноября. Обрушились четвертый и пятый этажи в двух подъездах. Погиб один человек – мужчина 1974 года рождения, который проживал в соседней с эпицентром взрыва квартире.

Возбуждено уголовное дело прокуратура проводит проверку.