Российские войска поразили сухогруз с грузами военного назначения в порту Черноморск.

Также ВС России в течение прошлом ночи нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры и военной промышленности. В Хапорожье поражена электроподстанция мощностью 330 кВ, которая обеспечивала работу предприятий украинского ВПК.

Помимо этого, удар пришелся на подстанцию 330 кВ в городе Зеленодольск Днепропетровской области. В регионе также повреждены два железнодорожных локомотива, которые использовались для перевозки военной техники ВСУ.

С Сновске Черниговской области атаковано промышленное предприятие, занимавшееся производством комплектующих для беспилотников.

Ранее ВС России поразили электроподстанции 110 кВ в Виннице и Оболонье Черниговской области, а также Ракитном Ровенской области.