32-летняя фигуристка Елена Ильиных впервые рассказала о тяжелом недуге, из-за которого серьезно пострадала ее внешность. Спортсменка не сдержала слез.

Весной Елена Ильиных родила Сергею Полунину четвертого ребенка. Теперь пара воспитывает троих сыновей и лапочку-дочку. Казалось, именно из-за семейных забот фигуристка отошла в тень и перестала вести общественную жизнь и блог в Сети.

Однако в новом интервью спортсменка объяснила, что всему виной тяжелая болезнь, которую ей с трудом диагностировали после третьей беременности. Первые симптомы стали проявляться, еще когда Елена ждала ребенка. "Во время третьей беременности у меня было абсолютно отвратительное самочувствие, несусветные отеки лица…" - отметила Елена.

Тогда врачи списывали всё на беременность. Однако после рождения третьего ребенка состояние Ильиных не улучшилось, а стало хуже. "Об этом даже сейчас страшно вспоминать…" - призналась Елена. Она уточнила, что начали страдать ее костная ткань, а затем и органы.

Лишь спустя множество исследований медики смогли поставить Ильиных диагноз. "Очень редкое, очень тяжелое аутоиммунное заболевание — гранулематоз Вегенера... Я прошла курсы химиотерапии, иммуносупрессивную терапию", - сообщила фигуристка.

В ходе лечения она набрала вес, но это ее не так беспокоило, как тяжелые изменения лица. "У меня был полностью разъеден нос, у меня были вот такие перекосы…" - сообщила Ильиных в программе "Каток". Кроме того, недуг повлиял на ее почки и легкие.

Елена прямо сказала, что перенесла пластическую операцию. Сейчас она в стойкой ремиссии. По словам спортсменки, справиться с недугом ей помогла мама, которая буквально за ручку водила ее по врачам. Что касается мужа, танцора Сергея Полунина, то о нем Елена высказалась так: "Сережа? Он часть меня, это даже не обсуждается. Мой самый главный человек, но он, как я. Вот именно кто по всем клиникам водил — мама".

В какой-то момент фигуристка даже не сдержала слез. Ей понадобилось время, чтобы взять себя в руки. "Спрашивала врачей: "Я же могу внешность восстановить? Нам же важна внешняя составляющая". А они: "Фиг с ней, с внешностью…". Я гуглю, а там написано: „Продолжительность жизни при этом заболевании от трех до шести месяцев", - заключила спортсменка.

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