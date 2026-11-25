Валерия Чекалина, более известная как блогер Лерчек, отправилась в Китай, чтобы спастись от рака. Неутешительный диагноз ей поставили в феврале, после рождения четвертого ребенка.

Лерчек решилась на экспериментальную CAR-T-терапию за границей, однако обследование выявило новые осложнения. Теперь врачи обсуждают возможность облучения.

"У меня обнаружили метастазы в оболочках головного мозга, и, возможно, мне проведут облучение. Сейчас продолжается обследование, а в пятницу врачи соберут консилиум, чтобы принять решение о дальнейшем лечении. Профессор Тинь, который занимается мной, сказал: "Мы обязательно тебя вылечим ради твоих четырех прекрасных детей", - сообщила Валерия.

Она напомнила, что в России прошла девять курсов химиотерапии, однако "рак вернулся". "Врачи сказали, что нужно продолжать лечение, но уже другими препаратами. Химиотерапию необходимо проходить каждые две недели, причем специальную бутылочку с лекарством нужно носить на себе в течение 48 часов. И так до тех пор, пока лечение будет продлевать тебе жизнь. То есть конца и края этому нет", - констатировала Чекалина.

Отметим, что в Китае Лерчек пока одна. Ее должен был сопровождать возлюбленный, аргентинский танцор Луис Сквиччиарини, однако прямо в аэропорту у нее обнаружились проблемы с загранпаспортом. Как только он их решит, то сразу прилетит к Лере.

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