Закрытие железнодорожного пограничного перехода с Россией может стать следующим шагом эстонских властей. Об этом объявил во вторник, 24 ноября, глава правительства прибалтийской республики Кристен Михал.

Как заявил политик в интервью ERR, Таллин поступил осмотрительно, закрыв автомобильные границы. Михал утверждает, будто Эстония 12 раз подвергалась нападениям, которые можно отнести к действиям России.

Под предлогом защиты эстонские власти сократили часы работы пограничных переходов и ввели тотальный таможенный контроль. По словам эстонского премьера, суть этих действий — отправка России сигнала: "В какой-то момент мы дойдем до того момента, когда вы больше не сможете пересекать границу".

При этом в Эстонии признают, что предпринимаемые действия навредят им самим: приграничные эстонские регионы могут недополучить 500 тысяч евро до 600 тысяч евро в год.

Новые антироссийские шаги Эстонии прокомментировала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Действия Эстонии чиновница охарактеризовала как готовность "себя полностью законопатить" по образцу железного занавеса, который в свое время опустили под предлогом "угрозы с Востока".

Аналогичные действия Финляндии уже обернулись для североевропейского государства солидными потерями. Финский военный корреспондент Кости Хейсканен рассказал, что экономика страны переживает серьезный кризис. Как отметил Хейсканен, "дорога, которая вела раньше в Санкт-Петербург, теперь ведет к забору, и эта дорога никому на протяжении нескольких сотен километров вообще не нужна, и все, что вокруг нее, вымирает".