Причин для резкого роста заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРВИ) и гриппом в России в настоящее время нет. Об этом рассказал в среду, 25 ноября, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Как уточнил специалист, сейчас вирусы гриппа занимают незначительное место в общей структуре заболеваемости с острыми респираторными инфекциями. Уровни недельной заболеваемости остаются в пределах среднемноголетних значений.

Продолжительные новогодние каникулы помогут временно сдержать распространение гриппа и других респираторных инфекций, поскольку в этот период сокращается количество контактов между детьми в организованных коллективах. Онищенко напомнил: "У нас 17 миллионов, и на каникулах все они будут в разобщенном состоянии".

Однако после новогодних каникул, во второй декаде января, велик риск ощутимого подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом, поскольку школьники и детсадовцы вернутся в свои учреждения, цитирует академика ТАСС.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова распорядилась уделять повышенное внимание соблюдению противоэпидемического режима в детских, медицинских и социальных учреждениях. Также надлежит контролировать готовность медорганизаций к приему и лечению заболевших.

Тем временем главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Министерства России Оксана Драпкина рассказала, что оптимальные сроки вакцинации от гриппа — с сентября по ноябрь. Прививка остается наиболее действенным средством защиты от инфицирования, а также от развития тяжелых осложнений.