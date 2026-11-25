Опоздание на работу из-за сложных погодных условий в Трудовом кодексе прямо не обозначено как прогул, поэтому можно избежать выговора или иных мер дисциплинарной ответственности.

Как рассказал РИА Новости адвокат Сергей Дякин, многое зависит от конкретных обстоятельств. В 2019 году Верховный суд восстановил на рабочем месте женщину, которая не смогла выехать на работу из-за снегопада. Суд указал, что ключевое значение имели попытки добраться другим транспортом и предупреждение работодателя.

Соответственно, подчеркивает юрист, при погодных сложностях необходимо сразу сообщить начальству о ситуации и, по возможности, сохранить подтверждение, что руководство было уведомлено. Работодатель при этом вправе оформить простой — за этот день выплатят две трети заработка.

Руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский отмечал, что экстремальные погодные условия и транспортный коллапс часто признаются уважительной причиной отсутствия на рабочем месте. Хотя Трудовой кодекс не запрещает наказывать работников за опоздание из-за сугробов, в действительности многое зависит от доказательной базы и проявления добросовестности со стороны сотрудника, сообщает РИА Новости.

Между тем депутат Государственной думы Александр Ивачев призвал начальство лояльнее относиться к опозданиям сотрудников, а по возможности — перевести работников на удаленку. Парламентарий напомнил, что во время снегопадов растет количество ДТП, а вместе с ними — и пробок, поэтому добраться на работу вовремя становится труднее.