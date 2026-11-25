Оля Рапунцель и Дима Дмитренко были одной из самых ярких пар "Дома-2". Их называли брендом телепроекта. Влюбленные сыграли свадьбу в 2017 году, на реалити они стали родителями, сначала родив дочь Василису, а потом Софию. В 2020 году семья приняла решение покинуть телестройку.

Но жизнь за воротами не задалась. Дима пытался строить карьеру в кино, денег это особо не приносило. Оля требовала, чтобы муж взял все заботы о финансах семьи на себя. Пара часто ссорилась. В итоге в 2023 году Рапунцель и Дмитренко объявили о разводе. Дети остались с мамой.

До сих пор Ольга и Дмитрий продолжают выяснять отношения из-за имущественных вопросов и алиментов на дочерей. Рапунцель на своей странице в соцсети рассказывает, насколько травмирующим оказался для нее брак с Дмитренко.

"Каждый день он пытался меня сломать. Я слышала в свой адрес такие ужасные вещи, что я страшная и жирная, да кому я буду нужна, кроме него. Эти слова били точно в самое уязвимое место, абьюзеры знают, как добить свою жертву. Я помню, как верила в это, хоть и не хотела. Помню, как становилось страшно от мысли, что впереди правда никого и ничего не будет", — призналась легендарная выпускница "Дома-2".

По словам Оли, уход от мужа был правильным решением. Она вспомнила, что стало последней точкой. Развестись Рапунцель решилась ради благополучия дочек.

"Я поняла, что больше не хочу так, и чтобы мои дети росли в этом. Меня хотели растоптать как личность. Я не буду расписывать, что именно было. Мне не хочется снова прокручивать это. Но я помню тот вечер, моя старшая дочка тихо спросила меня — мама, ты плачешь? И я поняла, что дальше так нельзя", — отметила телезвезда.

Сейчас Ольга одна воспитывает наследниц. Старшая девочка уже ходит в школу, а также занимается художественной гимнастикой. Младшая посещает детский сад и секцию плавания.