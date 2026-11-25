Диана Гурцкая три года назад потеряла мужа. Петр Кучеренко скончался 20 мая 2023 года во время полета, он возвращался домой из командировки на Кубу. Супругу певицы было 46 лет.

Петра похоронили на Троекуровском кладбище столицы. Спустя полтора года на могиле Кучеренко появился роскошный памятник, поражающий воображение. Монумент напоминает римский дворец с колоннами. Гурцкая лично контролировала процесс создания и установки памятника. Она регулярно появляется на кладбище и приносит на могилу мужа свежие цветы.

В программе "До звезды" Диана Гурцкая призналась, что до сих пор не пережила потерю. Боль утраты для нее так же свежа, как и три года назад. Певица каждый день разговаривает с покойным мужем и рассказывает ему обо всех своих делах.

"Он всегда со мной. Я утром встаю, с ним общаюсь. Иногда прихожу с работы и рассказываю: вот, Петя, сегодня то-то и то-то произошло, а что бы ты мне сказал?" - поведала артистка.

Для нее после смерти любимого мужа жизнь разделилась на "до" и "после". "Пошел четвертый год, и я не могу сказать, что как-то стало легче, вообще никак. Есть слово „безвыходность“. У меня нет другого выбора, другой ситуации. Я должна жить, идти дальше ради тех людей, которые рядом со мной. Ради моего сына, семьи, зрителей. Ради Пети - он бы хотел так", - заключила певица.

Действительно, Константин помог Диане выстоять после смерти Петра. Сегодня он везде сопровождает маму. В свои 19 лет парень резко повзрослел, он стал опорой и поддержкой для артистки.

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