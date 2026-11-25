Под влиянием мощного снежного циклона регионы европейской части России. Замело Московскую, Тверскую, Тульскую, Ярославскую области. Сложная ситуация в Липецкой, где напора стихии не выдержали линии электропередачи, без света остались десятки населённых пунктов. Коммунальные службы расчищают улицы. В столице снегоуборочная техника работала всю ночь.

Снегоуборочная техника вышла на улицы Москвы ещё накануне вечером. Сразу как пошёл снег. Прогнозы синоптиков оправдались - снегопад продолжался всю ночь и всё утро. А принёс его балканский циклон "Вилка". В некоторых районах Подмосковья намело 20-сантиметровые сугробы.

Балканский циклон добрался до Москвы — и город оказался в снежном плену. Сугробы во дворах, наледь на тротуарах, машины аккуратно ползут по снежной каше. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, но с таким количеством снега справиться в одночасье невозможно, поэтому ликвидировать последствий снегопада сегодня будут на протяжении всего дня.

Снегопад некоторых автомобилистов застал врасплох. Кто-то ещё не переобулся, кто-то забыл, что тормозной путь на снежной каше увеличивается и не выдержал нужной дистанции.

На столичные дороги вышла вся снегоуборочная техника, но без человека с лопатой всё равно не справиться. Дворники чистят дворы, автобусные остановки и тротуары. В некоторых местах намело большие сугробы. "Роскосмос" опубликовал виновника непогоды. С орбиты сделали снимок циклона "Вилка". Густые облака окутали практически весь Центральный федеральный округ.

Больше всего осадков выпало в Липецкой области. Тяжести снега не выдерживали деревья. Некоторые повалились на припаркованные автомобили, а также оборвали провода. Более 40 тысяч человек остались без света. Электроснабжение отключили в 85 населенных пунктах.

А это Казань, которую тоже завалило снегом. Дорожные службы и роботы - уборщики ликвидируют последствия непогоды. В Самаре и Челябинске добавилась метель, а дороги и тротуары покрылись льдом.

Снегопад обрушился даже на Крымский полуостров. Засыпало автотрассы, соединяющие Симферополь с побережьем через горные перевалы. Автотехника расчищает дороги.