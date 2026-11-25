В США хакеры провели серию успешных кибератак на правительственные службы и ведомства. Утечки зафиксированы в ЦРУ и аппарате нацразведки.

Взломали электронную систему по сбору данных из открытых источников. Какие именно сведения стали доступны злоумышленникам, пока не ясно. Но в самих ведомствах утверждают, что не секретные.

О взломе сообщили и в Минфине. Специалистам даже пришлось отключить часть систем, пока идет расследование и устанавливают масштабы ЧП. На прошлой неделе кибератаки затронули ФБР и Агентство нацбезопасности. Также были зафиксированы сбои в работе компьютерных сетей американского правительства.