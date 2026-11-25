35 тысяч московских школьников выбрали в этом году одну из образовательных вертикалей. Профильные классы открыты более чем в 450 школах столицы. Как написал в своем блоге мэр Сергей Собянин, обучаясь по одному из направлений - естественно-научному, математическому, физико-математическому или ИТ - дети получают глубокие знания по профильным предметам и пробуют свои силы в реализации первых серьезных проектов.

Продолжением этих занятий становятся предпрофессиональные классы старшей школы. Благодаря партнерству с университетами и научными организациями подростки регулярно бывают на экскурсиях и практикумах. Фактически старшеклассники получают доступ к академическому оборудованию и возможности для общения с учеными и практиками в своих отраслях.