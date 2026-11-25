Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение 10-летнего Степана Семенова. Его историю мы рассказывали накануне.

У мальчика уже второй рецидив острого лимфобластного лейкоза. Степа прошел тяжелое лечение и с трудом перенес химиотерапию, но смертельная болезнь не отступает.

Единственный шанс сохранить ребенку жизнь - иммунотерапия, а затем срочная трансплантация костного мозга. Для этого нужны специальные, очень дорогие препараты. Их стоимость более 3-х миллионов рублей. И благодаря вам у семьи есть деньги.

Но у фонда много других подопечных, которым нужна наша поддержка. Мы продолжаем сбор для 15-летнего Матвея Алексеева. Вы помогли собрать больше 12 миллионов рублей. Но необходимо ещё 844 тысячи. У мальчика - острый лимфобластный лейкоз. Позади химиотерапия и две пересадки костного мозга. В первый раз трансплантат не прижился, а после второй операции начались осложнения. Чтобы спасти Матвея, нужны сильнодействующие препараты.

Сделать доброе дело просто. Достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. Или можно отсканировать QR-код, расположенный на экране, и выбрать удобный способ.

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!