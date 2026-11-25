В Москве состоялась премьера оперы "Кирилл и Мефодий". Постановка, приуроченная к 80-летию патриарха Московского и всея Руси Кирилла, создана при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Либретто полностью основано на подлинных исторических событиях и рассказывает о святых проповедниках, византийских братьях миссионерах, которые создали славянскую азбуку и переводили с греческого языка богослужебные книги. В современной опере задействованы известные музыкальные коллективы. А зрителей удивили исполнением уникальных народных мотивов.

"Есть некая имитация греческого древнего пения, довольно для нас сложного, в этом произведении присутствуют разные элементы, разные мотивы, это русская песенность и духовное многоголосье, в том числе и древнегреческое пение", - рассказал Алексей Пузаков, главный дирижёр и художественный руководитель Московского Синодального хора, заслуженный артист России, художественный руководитель проекта.