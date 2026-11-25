Крахмальная ванна, мыльная пена, тёплая вода. На одну птицу — в среднем два часа работы. Но чистые перья — ещё не победа. Самое опасное часто остаётся невидимым. Нефтепродукты разрушают структуру оперения: оно больше не защищает от воды и холода. Птицы теряют способность сохранять тепло, нормально плавать и летать. А когда пытаются очиститься самостоятельно, заглатывают токсичные вещества. Отравление поражает внутренние органы, прежде всего, печень и почки, может нарушать работу кровеносной системы. За каждым таким купанием — ещё и длительное лечение. Птиц отогревают, ставят капельницы, наблюдают за состоянием.

Выпускать их в природу пока нельзя: нарушена терморегуляция, восстановить оперение и набрать необходимые силы удастся не сразу. Зимовать уткам придётся в реабилитационном центре. Вернуться в естественную среду они смогут не раньше весны.

Для спасателей это уже не первая встреча с последствиями нефтяного загрязнения. Но в Петербурге чёрная ловушка оказалась прямо посреди жилого района. Мазут здесь не просто покрыл поверхность воды чёрной плёнкой. В некоторых местах его слой достигал десяти сантиметров. Утки буквально увязали в этой вязкой массе. А пока одних спасали, в загрязнённую воду попадали новые.

Первые сообщения о нефтепродуктах в Муринском ручье появились 17 ноября. Предположительно, загрязнение поступило через промышленный выпуск.

"Предположительно, сброс нефтепродуктов произошел через выпуск находящегося на балансе предприятия, подлежащего федеральному экологическому контролю. В настоящий момент сброс нефтепродуктов в ручей прекращен", - сообщила Гульнара Гудулова, пресс-секретарь Северо-Западного управления Росприроднадзора.

Но остановить сброс — ещё не значит ликвидировать последствия. На двухкилометровом участке ручья работают около 50 человек. Десять специальных заграждений сдерживают нефтепродукты, не позволяя им распространиться дальше — в Охту.

Загрязнение собирают вручную. По последним данным, уже упаковали 124 мешка с нефтеводяной смесью и замазученным мусором. А с приближением морозов работы нужно ускорить: при отрицательных температурах мазут может опуститься на дно.

Из загрязнённого ручья удалось достать больше 20 уток. Не все пережили последствия отравления. По данным волонтёров, погибли как минимум девять птиц. Среди них — лебедь. Для остальных борьба продолжается уже в реабилитационном центре.