Разрыв дипломатических отношений к Россией недопустим. Такое мнение высказал заместитель министра национальной обороны Польши Станислав Взентек.

Как подчеркнул политик в эфире Польского радио, несмотря на разногласия между Москвой и Варшавой, "важно не разрывать дипломатические каналы". Прекращение дипотношений и высылка посла России из Польши стала бы "последним шагом".

Взентек сделал такое заявление вызова посла России в Варшаве Георгия Михно в польское Министерство иностранных дел. Дипломату вручили ноту протеста в связи с якобы допущенным российской стороной нарушением воздушного пространства Польши. Посол опроверг эти обвинения и указал на отсутствие доказательств.

Предостережение замглавы Минобороны Польши от резких антироссийских шагов прозвучало в свете недавних высказываний других польских политиков против Москвы. Так, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обвинил Россию в политическом кризисе в польском обществе, утверждая, что российские власти стремятся "посеять смуту".

Позиция Варшавы по "Северным потокам" также явно продиктована антироссийскими настроениями. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предупредила, что это может в будущем ударить бумерангом по безопасности Польши.