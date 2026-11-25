Михаил Галустян в прошлом году развелся с женой Викторией, в браке с которой прожил 18 лет. Супруги воспитывали двоих дочерей, девочкам сейчас 16 и 14 лет. Причину развода ни юморист, ни его жена не называли. Михаил лишь заявил, что "иногда жизнь меняет свои сценарии".

Что имел ввиду Галустян стало понятно, когда он начал выходить в свет с 35-летней визажисткой Лилией Киосей. Они впервые встретились три года назад в Китае. А недавно выяснилось, что юморист тайно женился на коллеге по съемочной площадке. Скрытность Галустяна породила множество слухов. Поговаривали, что новая избранница юмориста разрушила его союз с Викторией.

Комик отмахивается от этих домыслов. Мол, в слухах нет и капли правды. При этом Галустян и Киося продолжают вместе работать. Сейчас супруги находятся в Китае на съемках нового сезона реалити-шоу "Сокровища императора".

Лилия работает визажистом на проекте и отвечает за внешний вид Михаила перед камерами. Галустян с юмором рассказал об особенностях их работы.

"Я веду шоу, жена отвечает за грим. Она умеет сделать из меня серьезного ведущего, но стоит ей самой встать рядом, как серьезности хватает ровно на один кадр. Грим, к счастью, держится дольше. В кадре я веду, а в гримерке у жены другая роль: сиди ровно, смотри вверх, не разговаривай. Последнее мы обычно снимаем со второго дубля", — поделился Михаил.

Заодно артист рассекретил место съемок нового сезона популярного реалити. На этот раз участники проекта отправились в Санью — курортный город на китайском острове Хайнань. Благодаря тропическому климату и живописным пляжам это место часто называют "Восточными Гавайями".