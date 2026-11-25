Сотрудники ФСБ задержали россиянина, причастного к покушению на сотрудника администрации Мелитополя в Запорожской области.

По данным службы, мужчина 1962 года рождения связался с представителем украинских спецслужб. Ему сбросили с БПЛА два FPV-дрона с компонентами самодельных взрывных устройств с поражающими элементами. Мужчина собрал их и установил возле места работы сотрудника администрации Мелитополя.

В результате атаки на служебный автомобиль запорожский чиновник не пострадал. Его имя не раскрывается.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на совершение террористического акта" и "Незаконное приобретение <…> взрывчатых веществ". Задержанный дал признательные показания, он заключен под стражу.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт в синагоге в Кисловодске. Задержан молодой человек 2004 года рождения.