Признанная иноагентом и внесенная в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму, Татьяна Лазарева* покинула Россию еще до начала спецоперации. Сейчас юмористка активно выступает против властей родной страны.

Звезда телеканала СТС около 10 лет назад купила домик в Испании. Лазарева* поселилась у моря. Хоть жизнь в целом у Татьяны* и удалась, к 60 годам она может похвастаться, что является лауреатом телевизионной премии "ТЭФИ", видно, что тоска по выброшенной на ветер карьере, ее гнетет.

Да к тому же, в Европе все оказалось далеко не так радужно, как предполагала Лазарева*. На днях она столкнулась с ужасающей ситуацией. Во время короткого перелета в Лиссабон артистку обокрали.

Татьяна* рассказала о неприятном происшествии в своем блоге. Звезда юмористического шоу "О.С.П.-студия" воспользовалась услугами авиакомпании TAP Air Portugal, а по прилете в Лиссабон обнаружила, что в ее личных вещах кто-то рылся.

"Когда стала распаковывать чемодан, то обнаружила обе моих косметички с расстегнутыми молниями. Одна была с лекарствами всякими, а другая с косметикой и там же был небольшой мешочек с украшениями — я летела в том числе на съемку одного проекта", — рассказала Лазарева*.

Преступники взяли не все, а только самые ценные украшения. При чем они явно спешили, так как несколько сережек забрали без их пар.

"Но гребли как-то очень торопливо, не глядя, — серебро оставили в целом, а вот золотишко умыкнули — в результате теперь у меня по одной серьге из разных комплектов и ни одного кольца с жемчугом", — посетовала артистка.

Больше всего Татьяну* возмутило, что посторонний человек мог беспрепятственно открыть чемодан и копаться в личных вещах. Мол, ей от этого мерзко. "Если такие истории происходят с багажом пассажиров, то об этом как минимум должны знать в авиакомпании и пытаться с этим что-то сделать", — отметила Лазарева*.

*Татьяна Лазарева внесена в реестр иностранных агентов Минюста РФ 22 июля 2022 года. 19 июня 2024 года Татьяна Лазарева внесена Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, причастных к терроризму и экстремизму.